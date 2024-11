Pour son premier match dans ces qualifications pour l’AfroBasket 2025, le Sénégal jouera le Rwanda ce vendredi à 18h. Un duel de techniciens sénégalais entre DeSagana Diop et Cheikh Sarr.

Depuis 2021, il est devenu l’homme à tout faire dans le basket rwandais. Aujourd’hui, Cheikh Sarr dirige les sélections masculines et féminines au pays des milles collines et contribue fortement à la détection et au développement du talent rwandais. Alors qu’il a quitté la direction technique nationale sénégalaise en 2019, après l’AfroBasket perdu par les Lionnes à domicile, Cheikh Sarr va retrouver ce lieu mythique, le Dakar Arena, où les faits se sont produits. Au Sénégal depuis mardi, le Rwanda qui s’entraînait à Marius Ndiaye a disputé deux matchs amicaux contre le Mali (défaite 63-69) et la RDC a-t-on appris. C’est à la suite de ces matchs que le choix des 12 a été fait. Le Rwanda est à la quête d’une 7e qualification à l’AfroBasket, la 3e d’affilée après sa 10e place en 2017 et une 11e place en 2021, à domicile.

En face, il affrontera le Sénégal de DeSagana Diop. À la tête des Lions depuis juillet 2022, il disputera lors de cette fenêtre son premier tournoi officiel avec les Lions, et à domicile. Nommé entraîneur des Knicks de Weschester, il était absent lors du TQO. Mais pour cette fenêtre décisive pour la qualification à l’AfroBasket 2025, lui et son staff seront au complet. Après une préparation en août passé, deux matchs amicaux contre la Tunisie (une victoire et une défaite), les Lions ont démarré la préparation mardi passé. Ils seront opposés durant ce tournoi, respectivement, au Rwanda, Gabon et Cameroun. Concernant les adversaires, le sélectionneur en conférence de presse s’est montré confiant. Sur le Rwanda, il déclarait : « il a toujours eu une bonne équipe. Ils ont un bon coach que l’on connaît, Cheikh Sarr qui est là-bas depuis des années et fait un bon travail avec les garçons et les filles. Mais nous allons nous concentrer sur nous mêmes parce que c’est un tournoi ».

L’objectif du Sénégal qui accueille ce tournoi est de remporter ses trois matchs afin de sécuriser la première place du groupe C et se qualifier pour l’AfroBasket 2025.

wiwsport.com