1/3 pour le Sénégal ! Les Lions ont battu le Rwanda lors de la première journée des qualifications de l’AfroBasket 2025.

Même si Dakar Arena n’a pas fait le plein, les supporters sont venus nombreux pour pousser les Lions. De quoi donner l’envie aux hommes de DeSagana Diop qui ont lancé la partie avec un 5-0. L’euphorie de la foule va très vite chute avec le premier tir primé de Williams Robeyns qui réduit l’écart (5-3) après dix minutes de jeu. Dés lors, le duel est lancé entre le Rwandais et Sénégalais. Le score sera de (20-17) à la fin du premier quart temps.

Les Lions vont encore réussir un bon début de quart temps avec un 4-0 (24-17) mais ce round sera marqué par les problèmes défensifs du Sénégal. Robeyns enchaînera deux primés décisifs pour les Rwandais afin de remonter la pente (26-24) après 3 minutes de jeu. À la mi-temps, le Sénégal est toujours devant mais garde toujours des sueurs froides ( 43-31).

En attendant le dernier match de cette première journée entre le Gabon et le Cameroun à 21h, le Sénégal occupe provisoirement la tête du groupe C et jouera demain le Gabon.

