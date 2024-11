Abdallah Sima a inscrit son premier but en Ligue 1 avec le Stade Brestois. Mais l’attaquant sénégalais n’a pu éviter la défaite aux siens face à l’AS Monaco (3-2).

Le Stade Brestois, pourtant révélation de la saison en Ligue des Champions, a encore confirmé ses difficultés en Championnat. En déplacement à Monaco, ce vendredi 22 novembre en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, les hommes d’Eric Roy se sont logiquement inclinés au Stade Louis-II (3-2). Ils restent provisoirement 12e du classement avec 13 points. L’ASM, de son côté, conforte sa deuxième place derrière le leader parisien.

Même privée de ses internationaux sénégalais Lamine Camara (suspendu) et Krépin Diatta (adducteur), l’AS Monaco a très bien débuté la rencontre, menant au score par 2-0 après 24 minutes grâce à Maghnes Akliouche (5e) et Golovin (24e). Abdallah Sima, buteur en Ligue 1 avec Brest pour la première fois, avait réduit l’écart (50e). Mais un doublé d’Akliouche (90e+1) a mis fin aux suspense, malgré un but de Ludovic Ajorque (90e+6).

wiwsport.com