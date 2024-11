Présent en conférence de presse ce vendredi, Wouter Vrancken s’est longuement prononcé sur Noah Fadiga, qui s’est fait implanter un défibrillateur après s’être victime d’un malaise en plein match. L’entraîneur de La Gantoise rassure sur l’état de santé du Sénégalais mais ignore quand ce dernier pourra reprendre la compétition.

D’autres nouvelles de Noah Fadiga. Le piston droit de La Gantoise avait été victime d’un malaise cardiaque le 10 novembre dernier, en plein match contre le Standard Liège. Conséquence, il s’est fait implanter un défibrillateur pour éviter tout autre risque. Présent en conférence de presse ce vendredi, en marge du choc face à Anderlecht dimanche pour la 15e journée de Jupiler Pro League, Wouter Vrancken, l’entraîneur de La Gantoise, a pris la parole afin de donner des nouvelles de son footballeur sénégalais.

« Noah était de retour au club pour la première fois aujourd’hui », révèle le technicien de 45 ans. « Son rétablissement se déroule bien sûr sans incident. Il est désormais principalement gêné par l’opération et par le moindre mouvement qu’il fait. Dans les semaines à venir, il devra reposer son corps, mais il est très positif. » Questionné sur un possible retour à la compétition du joueur de 24 ans, l’ancien entraîneur de Malines et de Genk ignore pour le moment quand Fadiga pourra retrouver les terrains.

« Son retour à la compétition reste une hypothèse »

« J’espère qu’il sera bientôt de retour, mais il est encore difficile de faire des déclarations à ce sujet. Il ne fait rien pour le moment. Une fois qu’il aura récupéré, vous pourrez dire quelque chose de plus. Cependant, cela reste désormais une hypothèse. Noah s’en sort bien, tout comme le groupe. Le plus important pour lui maintenant est de ne pas trop venir au club, afin qu’il se repose suffisamment. D’un autre côté, c’était bien pour lui et pour les autres garçons de pouvoir se voir. C’est pourquoi il était important qu’il passe. »

Vrancken tient tout de même à rassurer. « Les conseils du personnel médical sont constants, mais pour le moment ils se limitent aux contacts téléphoniques. Ses médecins le guident également au quotidien. Avec un défibrillateur, vous êtes plus en sécurité que les autres joueurs. Il (Pedro Brugada, médecin traitant de Fadiga) a également été l’un des premiers à m’envoyer un message et m’a dit que Noah pouvait toujours le contacter pour obtenir des informations, mais que bien sûr, Noah a toujours son papa aussi », ajoute-t-il.

wiwsport.com