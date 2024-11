Son nom attire l’attention et commence à circuler en Norvège : le jeune Tobias Saliou Sène Moi (18 ans) vient de franchir une étape importante avec le Viking FK (D1 norvégienne). International U18 norvégien, ce très polyvalent latéral droit, dont le rêve ultime est d’atteindre l’Equipe Nationale du Sénégal, veut continuer à grimper les échelons.

La saison 2024 en Norvège touche à sa fin mais elle aura été d’une belle promesse pour Tobias Saliou Sène Moi. Passé par le Sola FK puis arrivé au Viking FK en 2019, le joueur de 18 ans a petit à petit gravi les échelons dans les équipes de petites catégories du VFK. Titulaire indiscutable avec la réserve cette saison, il a découvert l’équipe première en avril dernier, lors d’un match de Coupe de Norvège contre Varhaug, puis l’Eliteserien (D1 norvégienne) au début du mois de novembre. D’un père sénégalais (Fallou) et d’une mère colombienne mais né à Stavanger (Norvège), Tobi espère franchir un nouveau palier en 2025 avec le Viking FK, actuel troisième du Championnat norvégien à deux journées de la fin. Entretien avec un jeune joueur qui rêve grand mais garde la tête sur les épaules.

Bonjour Tobias. D’abord, merci beaucoup d’avoir pris le temps d’accepter cette interview avec Wiwsport. Premièrement, pour ceux qui ne te connaissent pas, et ils sont encore nombreux au Sénégal, peux-tu te présenter ?

Bonjour, je me nomme Tobias Saliou Moi Séne. Mon Papa est du Sénégal, ma maman est de la Colombie, et, moi, je suis né et grandi en Norvège.

Raconte-nous ton parcours jusqu’à ton arrivée au Viking FK… Comment se sont déroulées vos années de formation ?

Je pratique le football depuis tout petit, entre cinq/six ans. J’ai toujours adoré avoir un ballon dans les pieds. J’ai beaucoup joué au football dans le jardin avec mes grands frères. J’ai commencé au Sola FK, dans le Comté de Rogaland, en Norvège. Mais j’ai toujours été surclassé dans les petites catégories. J’ai été repéré par le Viking FK lors d’un match de jeunes. C’est ainsi que j’ai rejoint le club en 2019.

« Cette polyvalence m'aide beaucoup »

Quelles sont tes qualités de footballeur ?

Je peux jouer sur plusieurs postes. J’ai déjà joué comme attaquant et je peux également jouer comme ailier droit ou gauche, milieu de terrain et latéral. Je pense juste que cette polyvalence m’aide beaucoup, comme c’est le cas cette saison. Je prends du plaisir mais le plus important est d’avoir du temps de jeu.

Tu es titulaire en équipe réserve depuis plus d’un mais c’est seulement en avril dernier, lors d’un match de Coupe de Norvège contre Varhaug, que tu as fait des débuts en équipe première. Est-ce que la patience a été un peu longue pour toi ?

Oui, j’ai dû patienter, ça a un peu mis du temps. Mais je me suis toujours dit que c’était le bon chemin et que mon temps va arriver. J’ai beaucoup progressé rien qu’en m’entraînant avec l’équipe première. Maintenant, je suis prêt à avoir beaucoup plus de minutes.

Puis tu débutes en Eliteserien, contre Sandefjorg, au début de ce mois de novembre… Comment as-tu vécu tes premiers pas en Première Division norvégienne. Une fierté ?

C’était vraiment cool, un moment de fierté pour moi et ma famille, surtout qu’elle était présente au stade ce jour-là. C’était parfait. J’ai joué 45 minutes, je pense. Oui, de bons débuts.

La saison du Viking FK est belle. A deux journées de la fin, il y a encore la possibilité de remporter le Championnat. Est-ce que c’est quelque chose dont on parle dans votre groupe ou l’objectif est surtout de finir à une place européenne, pourquoi la Ligue des Champions ?

Il faut prendre match après le match et gagner le maximum de points possible. Tout le monde est prêt pour gagner. Chaque entraînement est dur. Si tout le monde se donne à 100%, je pense qu’on atteindra nos objectifs.

« Le Viking FK m'a beaucoup donné »

Revenons sur votre cas personnel. Vous êtes en contrat avec le Viking FK jusqu’en juin 2026. Un départ est-il envisageable ?

Je pense vraiment que le viking FK m’a beaucoup donné, je leur dois beaucoup aussi. Pour dire vrai je ne suis pas pressé, je ne pense pas du tout à ça. C’est un bon club. Je suis encore très jeune, donc je ne suis pas pressé, même s’il est clair que mon rêve est de jouer dans l’un des plus grands Championnats du monde. Mais je ne sais pas quand, on verra avec l’avenir.

Tu étais coéquipier avec Djibril Thialaw Diop jusqu’à son dernier pour la Suisse. Comment vous êtes-vous entraidés ?

C’est un gars très cool, c’était super de l’avoir comme coéquipier. J’ai beaucoup appris à ses côtés. Avant, je jouais au milieu de terrain mais il m’a beaucoup aidé avec mon passage au poste de latéral. C’est comme un grand frère pour moi, sûr et en dehors du terrain.

Alors, Tobias Saliou Moi Sène, c’est assez long comme nom mais ça veut dire que vous connaissez pas mal de cultures : sénégalaise, norvégienne, colombienne… Maintenant, que peux-tu nous dire sur tes trois nationalités ?

Comme je l’ai dit dans mon introduction, mon papa est originaire du Sénégal et ma maman de la Colombie. Je suis né et grandi en Norvège. Actuellement, je joue avec les U18 de la Norvège. Mais je suis ouvert à tout. Mon réveil et mon objectif sont de jouer en Coupe du Monde un jour. Ce qui n’est pas évident avec la Norvège (rires). C’est un bon mixte d’avoir cette triple culture. Mon papa parle couramment wolof, tout comme mes grands frères.

« Je reste ouvert à tout »

Est-ce que tu penses déjà à ton choix pour ta carrière internationale ?

Comme je l’ai déjà dit, je reste ouvert à tout. Pour l’instant je prends du plaisir à jouer avec les U18 de la Norvège, je donne toujours le meilleur de moi-même. Mais c’est vrai que je n’ai pas encore reçu d’approche de la part du Sénégal ou de la Colombie. Je ne pense pas qu’ils savent que j’existe en Norvège (rires).

Qu’est-ce que tu connais du Sénégal ?

Ce qui est sûr et que je regarde presque tous les matchs de l’Equipe Nationale. J’ai beaucoup suivi les Lions lors de la dernière Coupe du Monde, ils jouaient avec beaucoup de courage et m’ont impressionné. Ça m’a vraiment donné envie de jouer la Coupe du Monde. J’étais dans les rues en train de célébrer (la CAN 2021), je filmais et prenais des photos. J’étais super fier d’être aussi Sénégalais.

Tu es latéral droit de formation. Quelles sont tes idoles ou modèles à ce poste et tes idoles en tant que footballeur ?

Mon profil est un peu similaire à celui de Rico Lewis (Manchester City), avec le fait de jouer latéral droit et d’entrer dans le cœur du jeu en jouant au milieu. C’est un joueur que je regarde beaucoup et j’essaie de jouer comme lui. Mais j’aime aussi le style Neymar, Ronaldinho et surtout Paul Pogba. C’est mon idole principale, d’autant plus que je suis supporter de Manchester United.

« J'apprécie Nampalys Mendy »

Quels joueurs connais-tu du Sénégal ?

Je regarde aussi un joueur comme Sadio Maé qui a beaucoup fait pour le football. Mais je dirai Papy Mendy (Nampalys). C’est un milieu de terrain avec un petit gabarit, je l’ai toujours apprécié, notamment pour sa manière de manier le ballon. Effectivement, j’apprécie également les qualités de Kalidou Koulibaly, c’est un costaud.

Question classique mais parfois révélatrice, le rêve de ta carrière de footballeur, c’est de te retrouver où ?

C’est de jouer dans l’un des cinq plus grands clubs du monde. Maintenant, je prends mes premières marques dans le monde du football professionnel. J’espère y rester pendant de nombreuses années parce que je veux gagner beaucoup de choses, par exemple la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Je travaille pour ça.

Comment préfères-tu qu’on t’appelle : Tobias Saliou Moi Sène ou Tobi ?

Mes amis m’appellent « Tobi ». Certains disent aussi « Séne Moi ».

Que peut-on te souhaiter pour la prochaine saison et pour ton avenir ?

J’espère avoir beaucoup plus de temps de jeux, continuer à progresser et taper dans l’œil de l’Equipe Nationale.

Et maintenant une toute dernière question et tu devras répondre. Quel est ton plat préféré entre les Arepas de la Colombie, le fårikål de la Norvège ou le Thiebou Dieune sénégalais ?

Je mange toujours des repas africains, comme le riz au poisson (Thiebou Dieune). C’est délicieux.

Par M’BAGNICK DIONE