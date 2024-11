Dakar Arena sera pour ce week-end la capitale du basketball africain. Huit équipes sont en lice pour décrocher leur qualification pour l’AfroBasket 2025. Cette fenêtre 2 est la première étape des poules concernées.

On connaît les dates et le pays hôte de la 31e édition de l’AfroBasket Masculin. Il aura lieu du 12 au 24 août 2025 en Angola. Et la course pour les tickets a déjà démarré (février 2024). Réparties en 5 poules de 4 équipes, 20 équipes sont en lice pour les 16 places finales.

Après les groupes B, D et E où la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert et la Tunisie sont assurés de participer à la grande messe après un carton plein dans leur poule lors de la première fenêtre. Les groupes A et C démarrent leur qualification ce vendredi . Et Dakar Arena va abriter les joutes qui auront lieu ce vendredi, samedi et dimanche.





ScreenshotQuatre matchs auront lieu tous les jours de 12h à 23h avec les groupes A et C.

Le programme du jour

12h – Soudan du Sud vs Maroc (groupe A )

15h – RDC vs Mali (Gr A )

18h – Sénégal vs Rwanda (Gr C)

21h – Gabon vs Cameroun (Gr C )

Après cette fenêtre de novembre, il restera l’ultime étape en février prochain.

wiwsport.com