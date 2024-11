Les prochains championnats du monde de teqball auront lieu au Vietnam du 04 au 08 décembre 2024. Le Sénégal qui compte trois participations dans cette compétition se prépare pour ce rendez mondial sans être sûr d’y prendre part.

Deux athlètes sénégalais sont qualifiés, il s’agit de Serigne Abdoul Ahad Diop de Jumenga Teqball , un club de keur Mbaye Fall et de Papa Amadou Dione d’Ecobat, à Tambacounda. Le premier cité a remporté les National Challenge Series de cette année. Et le duo qui sera en lice en single et double men faisaient d’ailleurs partie de la délégation sénégalaise à Thaïlande (2023).

Contrairement à l’année précédente où ils se sont déplacés avec 4 athlètes dont une fille, et cela avec les moyens du bord, le Teqball sénégalais ne pourra pas être en lice sur d’autres catégories comme le double mixte. Avec les difficultés rencontrées dans la préparation, comme d’habitude, le CNP compte envoyer deux athlètes seulement, sans encadreurs ni officiels. Et même pour la participation de ces deux athlètes, un gros nuage noir plane dessus.

« Leur participation semble compromise du fait que les démarches pour la prise en charge de leur déplacement par le ministère des sports n’ont toujours pas abouti à quelques jours du démarrage des compétitions. Le teqball est reconnu comme comité national de promotion (CNP) en janvier (2024)et le ministère nous rétorque que les fédérations et cnp doivent informer des compétitions internationales auxquelles ils doivent participer au plutard le 31 décembre (2023) date à laquelle nous n’étions pas encore reconnus » a fait savoir le président du CNP Djiby Sy. Il faudra encore une fois miser sur leurs propres ressources pour éviter le forfait.

Ceci n’est pas une première pour le Teqball Sénégalais qui s’est hissé en quart de finale des championnats du monde en 2023 et deux fois en huitième de finale. Les acteurs de cette discipline ont toujours déploré un manque de soutien des autorités.

