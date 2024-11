La Guinée, battue 1-0 par la Tanzanie mardi à Dar es Salam, voit son espoir de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025 compromis. Toutefois, la Fédération Guinéenne de Football (Féguifoot) a officiellement déposé une réserve auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF), dénonçant une irrégularité administrative concernant un joueur tanzanien.

Selon la Féguifoot, un joueur des Taifa Stars, entré en cours de jeu avec le numéro 26, ne figurait pas sur la feuille officielle du match. Après vérification, il apparaît que ce joueur était bien inscrit, mais avec le dossard 24, et non le 26 porté durant la rencontre. Cette incohérence, considérée comme une erreur administrative, a motivé la réclamation guinéenne. Le sélectionneur du Syli National, Michel Dussuyer, a confirmé cette initiative dans un entretien avec Afrik-Foot : « Oui, je vous le confirme. La réserve a été officiellement déposée, cela a pris plus d’une heure. Nous avons constaté que ce joueur tanzanien portait le maillot avec le numéro 26, alors qu’il était inscrit sur la feuille de match avec le 24. Il me semble assez évident qu’il s’agit d’une erreur administrative. Et le règlement de la CAF est bien précis sur ce cas. »

Pour l’heure, la Guinée est exclue du cercle des 24 nations qualifiées pour la phase finale de la CAN 2025. Il reste à savoir si la réserve déposée aboutira et permettra aux Guinéens de garder une chance de participer au tournoi. La décision de la CAF est désormais très attendue.

