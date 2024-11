Télécharger le journal

Le journal wiwsport, votre journal sportif gratuit, vous offre un tour complet de l’essentiel de l’actualité de tous les sports du Sénégal.

À la UNE :

CAN 2025 (Q) – Sénégal 2-0 Burundi

L’APOTHÉOSE !

Beaucoup plus inspirés et guidés par un excellent Habib Diarra auteur d’un doublé, les Lions ont dominé le Burundi pour finir l’année par une victoire (2-0). Une fin rêvée pour le sélectionneur intérimaire, Pape Thiaw qui assure, pour sa part, le carton plein en 4 journées dans ces qualifications de la CAN 2025.

Lamb

Modou “Kharagne’’ Lo, le doué en marche vers la seigneurie

Qualifications CHAN 2025

Le Sénégal poursuit sa préparation, 25 joueurs locaux convoqués

Dakar 7’s 2024

Le Rugby Africain se donne rendez-vous à Thiès

