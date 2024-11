Auteur des deux buts du Sénégal face au Burundi lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires pour la CAN 2025, Habib Diarra s’est exprimé après la rencontre disputée au stade Abdoulaye Wade. Une victoire qui marque le dernier match de Pape Thiaw en tant que sélectionneur intérimaire.

Le milieu de terrain strasbourgeois n’a pas caché sa fierté de finir l’année sur une belle note, particulièrement devant le public sénégalais :

« Je ressens beaucoup de joie parce que toute l’équipe a fait le travail aujourd’hui, surtout devant le peuple sénégalais. Cela nous tenait vraiment à cœur de gagner et de bien terminer devant nos supporters, dans ce magnifique stade. On ne peut qu’être fiers. » Habib Diarra a également salué l’apport de Pape Thiaw, un entraîneur qu’il décrit comme proche des joueurs et unanimement apprécié : « Pape Thiaw est un super coach. Il est très proche de nous, et tout le monde l’apprécie énormément. Je pense que nous sommes en train de bien évoluer, et il faut continuer sur cette lancée. »

Mais pour le joueur de Strasbourg, l’essentiel est désormais ailleurs. Le prochain grand défi des Lions au Maroc. Et Diarra ne cache pas son ambition : « Maintenant, quel est le défi ? Aller au Maroc et gagner la CAN ? Oui, bien sûr ! Nous savons que le Sénégal est une grande nation du football africain, et notre objectif est clair : aller au Maroc et ramener la coupe à la maison. »

wiwsport.com