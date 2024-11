Ce soir, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio accueillera le dernier match des Lions de la Teranga pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), et ce, avec la présence d’Oumar Kane, alias Reug Reug, champion du monde en MMA au sein du prestigieux One Championship, qui sera l’invité d’honneur de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).