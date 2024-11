La course pour décrocher les derniers billets de la CAN 2025 touche à sa fin ce mardi 19 novembre. Alors que 21 équipes sont déjà qualifiées, trois places restent encore à prendre. La Tanzanie joue son avenir face à la Guinée, qui n’a besoin que d’un nul pour se qualifier. La tâche s’annonce plus compliquée pour la Mauritanie, qui doit impérativement s’imposer tout en espérant une défaite du Botswana.

Parmi les affrontements les plus attendus, le choc entre la Tanzanie et la Guinée, dans le groupe H, attirera tous les regards. Deuxième avec deux points d’avance, le Syli national peut valider sa 15ᵉ participation à la CAN en décrochant au moins un nul à Dar es Salam. Mais les Taïfa Stars, portés par leur public, n’ont d’autre choix que de s’imposer pour espérer continuer l’aventure. Autre confrontation directe, la Guinée-Bissau reçoit le Mozambique dans le groupe I. Les Bissau-Guinéens, à trois longueurs des Mambas, doivent impérativement l’emporter avec deux buts d’écart pour se qualifier grâce à une meilleure différence particulière. Dans le groupe C, la Mauritanie rêve d’une quatrième participation consécutive.

Pour cela, les Mourabitounes doivent battre le Cap-Vert à domicile et espérer une défaite du Botswana face à une Égypte déjà qualifiée. Le suspense est donc à son comble pour Amir Abdou et ses hommes. Outre ces enjeux, plusieurs autres rencontres seront au menu de la dernière journée. Parmi elles, des équipes déjà qualifiées comme le Sénégal, le Cameroun et la Côte d’Ivoire tenteront de conclure ces éliminatoires sur une note positive.

Voici le programme du jour :

Groupe J : Cameroun – Zimbabwe (13h), Kenya – Namibie (13h)

Groupe K : Congo – Ouganda (16h), Afrique du Sud – Soudan du Sud (16h)

Groupe I : Guinée-Bissau – Mozambique (16h), Mali – Eswatini (16h)

Groupe G : Sierra Leone – Zambie (16h), Côte d’Ivoire – Tchad (16h)

Groupe H : Tanzanie – Guinée (13h), RD Congo – Éthiopie (16h)

Groupe C : Mauritanie – Cap-Vert (15h), Égypte – Botswana (15h)

Groupe L : Sénégal – Burundi (19h)

wiwsport.com