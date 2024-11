Le Maroc a conclu sa campagne éliminatoire pour la CAN 2025 de manière éclatante, affirmant son statut de favori avant même le coup d’envoi de « sa » compétition. Déjà qualifiés en tant que pays hôte, les Lions de l’Atlas, dirigés par Walid Regragui, n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires dans le groupe B, remportant tous leurs matchs avec une domination totale.

Lors de la dernière journée, ils ont infligé une lourde défaite au Lesotho sur un score sans appel de sept buts à zéro. Cette performance, marquée par un triplé de Brahim Diaz, un doublé de Soufiane Rahimi, et des réalisations de Youssef En-Nesyri et Ismael Saibari, a permis au Maroc de boucler sa campagne avec 26 buts inscrits en six rencontres pour seulement deux encaissés. Un succès offensif, inédit dans l’histoire récente de la sélection/

Les Marocains ont su imposer leur supériorité tout au long des qualifications. Ils ont dominé le Gabon lors des matchs aller et retour, battu largement la République Centrafricaine, et écrasé le Lesotho lors du dernier match. Cette série de victoires permet à l’équipe d’écrire une nouvelle page dans son histoire, avec notamment une série de rencontres où elle a inscrit au moins cinq buts en 2024, une première sur une année civile. Alors que la CAN 2025 approche, l’équipe marocaine apparaît comme l’un des sérieux prétendants au titre.

wiwsport.com