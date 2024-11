La course pour les derniers billets de la CAN 2025 a connu un tournant inattendu dans le groupe H. la Guinée, qui n’avait besoin que d’un nul pour se qualifier, a été battue à Dar es salam par la Tanzanie sur la plus petite des marges (1-0). Le Sily National ne sera pas à la prochaine joute africaine, une première depuis 2017.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Simon Msuva à l’heure de jeu, grâce à un centre exceptionnel de Mudathir Yahya. Dans un match serré, la Guinée a dominé la possession, mais ce sont les Tanzaniens qui se sont montrés les plus dangereux, notamment en contre-attaque. Avec cette victoire, les Taifa Stars décrochent leur ticket pour la CAN 2025, qui se jouera au Maroc, tandis que le Syli National laisse échapper une qualification qui semblait pourtant à sa portée.

wiwsport.com