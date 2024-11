Après avoir éteint le fils de De Gaulle et « Selleu bu Ndaw », Modou Lô s’attaque au Tarkinda dimanche prochain. En cas de succès, le Roi des Arènes entrera définitivement dans la légende du « Sport de chez nous ».

« Le Seigneur des Arènes » ! Un qualificatif qui irait bien à Modou Lô s’il parvenait à défendre son titre pour la troisième fois de suite. Certes ce même qualificatif ne serait pas nouveau dans le monde de la lutte puisqu’un certain feu Double Less, père de Balla Gaye 2 était déjà surnommé ainsi pour ses prouesses dans l’arène. Mais sous l’ère moderne de la lutte sénégalaise, Kharagne Lô deviendrait un des plus grands lutteurs de l’histoire.

Battre Siteu pour s’assoir à la table de Yékini !

Si Yékini (quinze ans d’invincibilité) est vu par beaucoup comme le meilleur lutteur de l’histoire, son neveu (Siteu) pourrait tout simplement offrir à Modou Lô l’occasion de s’assoir à sa table. S’il sort vainqueur au soir du 24 novembre prochain, le Rock des parcelles assainies sera tout simplement le seul roi des arènes depuis Yékini, à conserver son titre après trois combats. Balla Gaye 2 (0 victoire en tant que roi), Bombardier (1 victoire) et Eumeu Sène (0 victoire) auront alors de quoi être jaloux.

La technique , l’intelligence et la boxe, sa marque de fabrique

Comme Siteu, Modou Lô n’était pas destiné à un avenir brillant en lutte avec frappe. Même s’il s’était fait un nom dans les « mbappat » (tournois de quartier en lutte simple) avec pas moins de treize drapeaux remportés selon les témoignages de Ibou Ndiaye Niokhobaye (communicateur traditionnel), le lutteur originaire de Fandène n’avait ni la taille, ni le gabarit encore moins la force physique pour espérer un jour devenir un grand champion. Alors qu’à l’époque (2006 de son début de carrière) les meilleurs étaient les colosses Yékini, Tyson ou encore Bombardier, le jeune lutteur de l’écurie Rock Énergie s’était très tôt mis à l’esprit qu’il pouvait bousculer la hiérarchie. Pour ce faire, le protégé de Khadim Gadiaga va user de sa technique, de son intelligence et de ses qualités en boxe pour aligner quatorze victoires lors de ses quatorze premiers combats.

Il essuie son premier revers en 2010 contre le Lion de Guédiawaye Balla Gaye 2. Mais, armé de son courage et de sa détermination, il va se refaire une santé dès le combat suivant face à Baye Mandione. Une victoire qui le propulse dans le cercle des VIP où il obtient des résultats plus que satisfaisants (nul et victoire face à Lac 2, deux victoires face à Gris Bordeaux, victoire contre Eumeu Sène, défaite contre Bombardier).

Partir à la retraite avec la couronne, l’exploit tant rêvé par Modou Lô !

Après avoir enfin atteint le sommet en 2019 en s’octroyant le titre de roi des arènes (victoire par KO sur Eumeu Sène), Modou Lô avait décidé de tendre la perche aux jeunes lutteurs (Ama Baldé, Reug Reug, Siteu, Boy Niang etc…) soulignant qu’il comptait se retirer de l’arène avec le titre. Ce scénario inédit n’a pas encore eu lieu puisque tous les « rois des arènes » ont été dépossédés de leur couronne avant leur retraite. Mais le roc des parcelles assainies veut réussir cet exploit et une victoire ce dimanche le rapprocherait de cet objectif.

Wiwsport.com