Après la victoire du Sénégal face au Burundi lors de la dernière rencontre de l’année, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025, Pape Thiaw s’est exprimé en conférence de presse sur son passage en tant qu’entraîneur intérimaire. Le technicien sénégalais s’est dit satisfait du travail accompli tout en restant mesuré sur son avenir à la tête des Lions.

« Les joueurs ont respecté les consignes, ils ont voulu faire plaisir au public et ont bien terminé l’année », a déclaré Pape Thiaw, saluant la performance de ses joueurs, notamment Habib Diarra, auteur d’un doublé face au Burundi. Toutefois, il a tenu à souligner qu’il restait des marges de progression : «Tout n’est pas parfait, il y a des choses à corriger. »

Interrogé sur son avenir, Pape Thiaw a adopté une posture prudente : « La période d’intérim s’arrête aujourd’hui. Je laisse la Fédération décider. » Une déclaration qui met la balle dans le camp de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), seule habilitée à trancher sur son maintien ou non à la tête de l’équipe nationale.

Nommé entraîneur intérimaire après le départ d’Aliou Cissé, Pape Thiaw a signé un parcours impeccable avec un bilan de quatre victoires en autant de matchs, sans encaisser le moindre but. Mieux encore, il a mené l’équipe à une qualification convaincante pour la CAN 2025 au Maroc. Reste désormais à savoir si ce bilan flatteur suffira à convaincre la FSF de lui confier les rênes des Lions de manière définitive, ou si elle choisira de faire appel à un technicien plus expérimenté pour continuer l’aventure. Quoi qu’il en soit, Pape Thiaw aura marqué son empreinte.

