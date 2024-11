Après quatre matchs vécus sur le banc des remplaçants des Lions, Abdou Diallo postule pour débuter face au Burundi ce mardi soir. Mais comment expliquer ce changement de statut du défenseur, passé d’incontournable à remplaçant ?

L’Equipe Nationale du Sénégal affronte, ce mardi soir au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, le Burundi dans le cadre des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Cette dernière rencontre de l’année offre là une occasion à Abdou Diallo, parti au Qatar il y a un peu plus d’un an, de sortir de l’ombre et prouver qu’il peut encore être utile pour les Lions du Sénégal. Le défenseur a été incontournable dès son arrivée en sélection en mars 2021, mais depuis quelques mois il est devenu de moins en moins utilisé et vient de disputer zéro minute sur les quatre derniers matchs.

Un déclassement logique

Abdou Diallo est arrivé en Equipe Nationale avec beaucoup de maturité. Malgré le peu de temps de jeu qu’il disposait au Paris Saint-Germain à l’époque, l’ancien joueur de Dortmund ne trouvait aucun problème à s’imposer dans une défense centrale avec Kalidou Koulibaly. Pas seulement pour ses superbes prestations sur les terrains camerounais, le natif de Tours s’était largement fait remarquer à la CAN 2022 – remportée par le Sénégal – pour ses bonnes prises de paroles. Il avait alors gagné le cœur de beaucoup de Sénégalais, devenant l’une des plus grandes figures du sacre du Pays de la Teranga.

Mais celui qui aura joué toutes les minutes sur ses 14 premières sélections avec le Sénégal – il a fallu une blessure lors d’un match contre l’Egypte pour couper cet élan – n’a pas été aidé par quelques blessures mais aussi par son parcours en club. Parti du PSG pour le RB Leipzig à l’été 2022, Diallo a plutôt perdu le fil en Allemagne, avant de finalement s’exiler au Qatar lors du mercato d’été de 2023. Le transfert de l’ancien joueur de l’AS Monaco, de Zulte Waregem ou encore de Mayence dans l’équipe d’Al-Arabi a fait des sceptiques au Sénégal, certains craignant même un avenir loin des Lions.

Devancé par Niakhaté

Et si Aliou Cissé n’a que très peu douté de lui en le convoquant régulièrement, Abdou Diallo a, depuis son départ pour le Golfe, progressivement perdu du protagonisme en sélection. Cela d’abord à cause des prestations peu flatteuses de la défense d’Al-Arabi, une des plus poreuses de la Stars League qatarienne, mais aussi à l’émergence de Moussa Niakhaté et à la résilience d’Abdoulaye Seck. Depuis septembre 2023, le joueur de 28 ans n’a donc été titulaire que six fois sur les 14 rencontres auxquelles il était disponible, et c’était parfois pour bricoler dans les schémas de jeu hybrides d’Aliou Cissé. Des approximations tactiques de la part de l’ancien sélectionneur qui n’ont pas avantagé Diallo.

Aujourd’hui l’homme aux 32 sélections et 2 buts avec les Lions ne semble plus un candidat légitime à un poste de titulaire indiscutable. Et malgré son importance dans le vestiaire, lui qui est toujours très écouté par ses partenaires, son avenir en sélection sera attentivement scruté l’année prochaine, d’autres jeunes défenseurs centraux frappant sans cesse à la porte. En attendant, il a une belle occasion face au Burundi de se faire plaisir et démontrer que l’Equipe Nationale peut encore compter sur lui pour les prochaines échéances. Il ne devrait pas manquer d’affinité aux côtés de son ancien acolyte Kalidou Koulibaly avec qui il a formé une des plus belles paires défensives de la sélection.

