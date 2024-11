Remplaçant de Nicolas Jackson et d’Habib Diallo, l’attaquant de l’Etoile Rouge de Belgrade est confiné au banc depuis son arrivée en sélection. Il va en sortir ce mardi soir face au Burundi.

Tout est allé doucement pour Chérif Ndiaye jusqu’ici. Une trajectoire à petite vitesse : il n’a pas encore connu l’un des cinq grands Championnats européens, malgré ses qualités. Des passages dans des ligues moins relevées, comme en Belgique, Croatie, Chine ou encore en Turquie, la Ligue des Champions découverte seulement la saison dernière. Et encore, l’attaquant n’avait jamais été appelé en Equipe Nationale avant juin dernier. Il est donc arrivé, à 28 ans, sur la pointe des pieds et avec un statut de remplaçant.

« Je sais que pour rester dans l’équipe, il faudra travailler et prouver. Je n’ai plus du temps à perdre. Je donnerai le maximum pendant les minutes que je jouerai. Je suis arrivé en pleine confiance et je veux le prouver », confiait le principal intéressé lors de sa première conférence de presse en sélection, en juin dernier. Des minutes, Pape Chérif Ndiaye n’en a pas beaucoup eu depuis qu’il a rejoint la Tanière des champions d’Afrique 2022. Les prestations en dent de scie de Nicolas Jackson n’ont même pas amélioré sa situation.

Titiller Jackson et Diallo

Laissé sur le banc des remplaçants pendant quatre matchs, il a donc dû se contenter de trois petites apparitions (41 minutes). Mais l’ancien joueur de l’Adana Demirspor n’est pas du genre à lâcher. Son aventure à l’Etoile Rouge de Belgrade le prouve jusque-là. Peu performant sur ses premiers matchs en Serbie, il est monté en puissance et s’est consolidé au fil des semaines. Avec 25 buts et 5 passes décisives en 55 matchs avec son club serbe, il est l’un des attaquants les plus redoutables en Super Liga Srbije.

Maintenant, après quelques matchs à patienter sur le banc des Lions, il va enfin connaître sa première titularisation face au Burundi ce mardi. Une occasion de confirmer ce qu’il est en train de faire en club. Mais pour Chérif Ndiaye, ce sera surtout une opportunité de prouver qu‘il vaut mieux qu’un rôle de doublure, alors qu’il a jusque-là connu une carrière loin des projecteurs. Toutefois, il ne faudra pas se laisser envahir par l’émotion pour mettre en application toutes ses qualités sur le terrain. Il semble équipé pour cela. Et qui sait, si ça se passe bien, on pourrait le revoir beaucoup plus souvent à la pointe de l’attaque des Lions.

wiwsport.com