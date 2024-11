L’Equipe Nationale du Sénégal, pour la dernière de Pape Thiaw comme sélectionneur intérimaire, va tenter de boucler l’année sur une note positive face au Burundi en qualifications pour la CAN 2025, mardi au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, histoire de faire le plein de confiance avant de basculer dans le vif du sujet en 2025.

Plus qu’un simple succès, c’est d’une prestation aboutie que les Lions ont grand besoin pour abaisser les doutes et aborder dans les meilleures conditions les obstacles de taille au programme des prochains mois. Invaincue depuis son élimination en huitièmes de finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, mais à la recherche constante d’un véritable fond de jeu, l’Equipe Nationale achève, mardi soir (19h00 GMT) à Diamniadio contre le Burundi, ses qualifications pour la CAN 2025. Après une victoire sans panache jeudi face au Burkina Faso, les Lions vont se mesurer aux modestes Hirondelles, dernières de la poule, avec comme mission de retrouver du plaisir à domicile.

Car au-delà du strict point de vue comptable, la qualité de jeu laisse encore largement à désirer. Une durable et désagréable impression que le succès étriqué acquis contre le Burkina Faso n’a pas fait disparaître. Bien au contraire, les champions d’Afrique 2022 donnent le sentiment de stagner et de faire du sur-place depuis la phase de groupe de la dernière CAN. Hormis la victoire contre une modeste équipe du Malawi, réduite à dix dès le premier quart d’heure de jeu au Stade Abdoulaye-Wade (4-0, le 11 octobre), difficile de trouver la trace d’une sortie consistante de l’Equipe Nationale du Sénégal, abonnée à des matchs avec seulement un but inscrit et à beaucoup de frayeurs.

Dernier service de l’intérimaire Thiaw

Le temps est compté pourtant pour les partenaires de Kalidou Koulibaly et surtout pour Pape Thiaw pour parvenir à une consistance dans le collectif. Après un intérim d’un peu plus d’un mois, le sélectionneur de 43 ans dirigera son tout dernier match en tant que coach intérimaire face au Burundi. Pas moins que les trois premières remportées, cette rencontre comptera forcément pour déterminer l’avenir de l’ancien coach de Niarry Tally à la tête de l’Equipe Nationale. Thiaw en est conscient, même s’il, fidèle à ses principes, ne veut pas se mouiller. « La mission n’est pas encore accomplie, il me reste un match qui très important pour moi, c’est une finale. Pour le futur, me concernant, je laisse le bon Dieu décider. »

De toute façon, avec ou sans Pape Thiaw sur le banc, le programme ne changera pas, et il est alléchant. Après le match de ce mardi, les Lions ne se retrouveront qu’en mars pour entrer véritablement dans le vif du sujet. Car au menu du début d’année, il y aura la suite des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, et le Sénégal ne s’est pas frayé un chemin vers l’Amérique du Nord, puisqu’il n’est « que » deuxième de sa poule, devancé par un surprenant Soudan et talonné par la RD Congo. En attendant les Lions se concentrent sur le rendez-vous burundais, avec un groupe au complet, à l’exception notoire de l’attaquant de la Lazio Rome Boulaye Dia, libéré pour cause de paludisme, et sans doute de Pape Gueye.

Avec la première place du classement assurée suite à la défaite du Burkina Faso au Malawi (3-0) la veille, les hommes de Thiaw savent donc qu’ils n’ont aucun enjeu très particulier à jouer contre les Burundais à Diamniadio. Ils doivent donc se faire plaisir et faire plaisir à leur public. Cela passe par un jeu cohérent, ce qui pourrait certainement se faire avec quelques changements, le sélectionneur ayant bien l’intention d’effectuer des retouches par rapport à l’équipe alignée face aux Etalons. Touché aux adducteurs et forfait jeudi, Lamine Camara s’est remis et devrait retrouver le onze. En défense centrale, Abdou Diallo postule pour une place de titulaire. Tout comme Chérif Ndiaye au poste d’avant-centre.

