Le phénomène de Lansar veut suivre les pas de son oncle Yahya Diop « Yékini », dernier roi des arènes sérère de l’arène sénégalaise.

Face à Modou Lo ce dimanche 24 novembre, l’enjeu est de taille pour Siteu « Yalmine bi ». Le jeune loup a l’occasion d’inscrire son nom dans les annales de l’histoire de la lutte sénégalaise aux côtés des illustres champions comme Double Less, Falaye Baldé, Manga 2, Mouhamed Ndao Tyson, Yèkini ou encore Balla Gaye 2. Le protégé de Max Mbargane peut également devenir le premier lutteur de Diamaguene à devenir roi des arènes. Diamageune, une localité qu’il a lui-même attiré dans la lumière depuis ses débuts dans l’arène en 2009.

Cependant, le vœu le plus cher de Siteu est de remettre en orbite les lutteurs sérères qui se cherchent un véritable champion depuis la fin de règne de Yékini un certain 22 avril 2012. Beaucoup s’y sont essayés mais jusque-là personne n’a eu les épaules assez larges pour porter les espoirs de tout une communauté, jadis réputée comme celle des champions de lutte. Mamady Ndiaye, Ablaye Ndiaye, ces fils de Robert (ancien mentor de Yékini) se sont cassés les dents très tôt dans l’arène malgré des débuts de carrière très prometteurs.

Mais c’est bien Moustapha Senghor (Sitapha pour les intimes NDLR) qui deviendra le grand champion qui toquera à la porte du roi des arènes pour disputer le titre suprême.

Un début de carrière phénoménal, une entrée difficile dans la cours des grands !

À l’image de son prochain adversaire, Siteu (12 victoires, 1 nul et 5 défaites) s’est très vite fait un nom dans l’arène. Drainant une foule immense à chacun de ses combats, le longiligne lutteur de Lansar enchaine les victoires et attire de plus en plus les promoteurs qui se l’arrachent.

Et malgré une première défaite (contre Mame Balla), le très populaire « Baay Fall » ne renonce pas et poursuit son bonhomme de chemin avec des succès devant Zoss 3, Nakha Nakha, Frazier, Rouge Bordeaux, Narou Soga, Pape Mor Lô et le volcan de Grand Yoff, Zarco.

Le lutteur originaire de Dionwar (village sérère) s’ouvre ainsi la voie pour l’antichambre des VIP. Malheureusement il va perdre des combats décisifs pour son ascension puisqu’il sera battu par l’expérimenté Boy Sèye (juin 2013) avant d’être corrigé par Sa Thiès (juillet 2016) et Gouy Gui (avril 2018).

Mais tel un phénix, Siteu renaitra de ses cendres pour s’offrir deux succès clinquants au bon moment contre Zoss et Papa Sow. Ce qui place ensuite sur le chemin de Lac de Guiers le 19 novembre 2023. Outsider dans ce choc, Siteu perdra mais avec honneur puisque le puncheur du Walo est déclaré vainqueur sur décision arbitral après vingt-cinq minutes de combat. Pas de chute donc pour son premier gros test chez les cadors.

Siteu sort ainsi grandit de ce combat. Et alors que son combat contre Ama Baldé était sur le point d’être ficelé, Siteu va saisir la main tendue par le roi des arènes Modou Lô qui lui offre son premier choc royal. L’occasion est toute belle…

Wiwsport.com