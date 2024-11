Les éliminatoires pour la CAN 2025 arrivent à leur terme avec la 6ᵉ et dernière journée des qualifications, qui se tient ces lundi 18 et mardi 19 novembre. Plusieurs rencontres décisives détermineront les dernières équipes qualifiées pour la compétition. Tandis que certaines sélections comme le Nigéria et l’Angola ont déjà assuré leur première place, d’autres, comme la Tunisie, jouent gros pour conserver leur position de leader.

Dans le groupe A, la Tunisie, actuellement en tête, doit impérativement s’imposer face à la Gambie à 13h pour garantir la première place et assurer sa qualification. À la même heure, le Maroc, déjà qualifié, vise un parcours sans faute. En cas de victoire contre le Lesotho, les Lions de l’Atlas termineraient avec un impressionnant total de 18 points. Dans le groupe D, le Nigéria, qui affrontera le Rwanda à 16h, a déjà sécurisé la première place et peut aborder ce match sans pression. À la même heure, la Libye et le Bénin s’affrontent dans une rencontre où chaque point comptera pour tenter de se qualifier parmi les meilleurs deuxièmes.

Du côté du groupe F, l’Angola, déjà assuré de terminer en tête, sera en déplacement à 16h pour affronter le Soudan. À la même heure, le Ghana devra confirmer face au Niger pour conserver sa place qualificative. Les équipes des autres groupes, comme le Burkina Faso (13h contre le Malawi) et le Gabon (19h), déjà qualifies tenteront de terminer en beauté.

Voici le programme des matchs :

13h : Malawi – Burkina Faso (Groupe L)

16h : Nigeria – Rwanda (Groupe D)

16h : Soudan – Angola (Groupe F)

16h : Libye – Bénin (Groupe D)

16h : Ghana – Niger (Groupe F)

19h : Centrafrique – Gabon (Groupe B)

19h : Tunisie – Gambie (Groupe A)

19h : Maroc – Lesotho (Groupe B)

19h : Comores – Madagascar (Groupe A)

wiwsport.com