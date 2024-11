En conférence de presse ce lundi, le sélectionneur intérimaire des Lions a évoqué le cas Noah Fadiga qui, malgré ses bonnes performances en club, n’a jamais semblé dans les plans de la sélection, notamment sous Aliou Cissé.

Mais il faudra forcément patienter encore un peu pour le natif de Bruges pour vêtir le maillot national. Victime d’un malaise en plein match avec La Gantoise il y a quelques jours, Noah Fadiga s’est en effet fait opérer pour être équipé d’un défibrillateur automatique, ce qui devrait l’éloigner des terrains pour quelques temps. En conférence de presse ce lundi, Pape Thiaw a notamment évoqué son cas.

« Je lui souhaite un bon rétablissement, parce qu’avant tout c’est un fiston pour moi », confie l’actuel sélectionneur intérimaire des Lions du Sénégal. « On a partagé des moments inoubliables avec son papa avec qui je reste toujours en contact. En ce moment, il s’est fait opérer mais il reste un Sénégalais, comme tout autre. J’ai fait des démarches, on s’est parlé, mais il faudra le laisser se reprendre. Et puis on verra. »

