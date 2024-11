Après une semaine marquée par l’inquiétude, Boulaye Dia, l’attaquant sénégalais de la Lazio Rome, reprendra l’entraînement ce mardi au centre sportif de Formello. L’annonce a été confirmée par le club italien via un communiqué officiel, précisant que le joueur reviendra dans la capitale italienne ce lundi avant de retrouver le terrain dès le lendemain.

« SS Lazio annonce qu’après un suivi constant entre le club et la Fédération sénégalaise, Boulaye Dia sera de retour à Rome lundi et reprendra l’entraînement mardi », peut-on lire dans la note publiée sur le site officiel du club. Un soulagement pour l’entraîneur Marco Baroni, qui considère Boulaye Dia comme un élément clé de son dispositif en 4-2-3-1. Positionné tantôt comme attaquant de soutien, tantôt en meneur de jeu derrière Taty Castellanos, le Sénégalais a su rapidement s’imposer depuis son arrivée l’été dernier.

Malgré une crise de paludisme signalée par la Fédération sénégalaise la semaine dernière, qui l’a contraint à manquer la victoire du Sénégal contre le Burkina Faso (1-0) et à déclarer forfait pour le match prévu demain face au Burundi à Dakar, Boulaye Dia semble désormais rétabli. Jugé affaibli physiquement, il avait été libéré par la Fédération pour se rétablir. Le joueur de la Lazio, auteur de huit buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, dont quatre en Serie A, a déjà prouvé son efficacité devant le but. Son retour est une excellente nouvelle pour son club, qui occupe actuellement la cinquième place du championnat italien et affrontera Bologne dimanche prochain.

