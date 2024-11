Ce dimanche, Saint-Pauls Killarney a remporté une victoire précieuse en championnat. Fraîchement arrivée, Mathile Aïcha Diop et ses coéquipières ont dominé Galway Mystics (85-65) en Women’s Superleague Basketball.

St Pauls a obtenu sa deuxième victoire de la saison avec une victoire facile contre les Galway Mystics. Le spectacle ne sera sans doute pas classé dans la catégorie classique, car elles ont eu du mal à trouver un rythme très élevé dans la première partie, sans doute pas aidé par une pause de trois semaines d’action. Cependant, une fois qu’elles ont ressenti le souffle des Westerners sur leur cou lors du troisième quart-temps, elles ont capitulé pour s’imposer.

Le grand favori du match était St Pauls, mais sa faible activité prématurée combinée à une performance énergique de Galway n’apportaient que deux points au match, 51-49, au milieu du troisième quart temps. Comme c’est souvent le cas, les outsiders peuvent être encouragés dans un match de ce genre, mais un temps mort demandé par l’entraîneur James Fleming a semblable rectifier le problème des visiteuses et l’amélioration qui en a découlé leur a permis de rentrer chez elles. La recrue Mathilde Diop a fait ses débuts en compétition lors du match et elle a réalisé un double-double de 11 points et 14 rebonds.

Wiwsport.com