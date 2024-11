Yeumbeul Handball Club a encore frappé fort avec une recrue de renom en vue de la prochaine saison de la D2 de handball féminin. En effet, la formation dirigée par Serigne Fallou Ndiaye a recruté Marie Sylva en provenance de Diamono HBC.

Après l’arrivée d’Awa Gueye (Espoir du Walo de Richard Toll), le nouveau champion régional du handball féminin a pu recruter une autre joueuse confirmée malgré son jeune âge. « La valeur ne dépend pas du nombre d’années pour les âmes bien nées. » Marie Sylva, nouvelle sociétaire de Yeumbeul HBC, est la preuve tangible de cette belle citation, car avec seulement 19 ans, elle a la capacité de se démarquer sur le terrain comme une véritable reine.

Dotée d’une formation au centre Fatou Diop et jouant au poste de demi-centre, cette jeune joueuse talentueuse se démarque toujours avec ses feintes de corps et ses « un contre un » incroyables. Après plusieurs sollicitations de recrutement, elle finit par faire part de son intelligence, de sa vitesse et de sa vision de jeu exceptionnelle aux championnes régionales de Dakar, les braqueuses du Yeumbeul Handball Club.

