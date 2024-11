La semaine de Baskonia s’est terminée par une défaite en championnat. La formation de Khalifa Diop et Ousmane Ndiaye a été battue en déplacement ce dimanche par Zaragoza (86-85) en Liga ACB.

Il a été compliqué pour Baskonia à la fois en Euroleague et en championnat. Khalifa Diop et ses coéquipiers devaient réagir en championnat après leur défaite en Euroleague contre Monaco. Malgré cela, tout était en ordre à la fin de la première période, comme en témoigne leur avance de cinq points à la pause (38-43).

En second temps, les visiteurs ont même fait le plus dur en augmentant leur avance à onze points à la fin du troisième quart (55-66). Le dernier quart temps a été le moment fatal pour Ousmane Ndiaye et son équipe, qui ont vu leurs adversaires renverser la situation pour s’imposer finalement par un point d’avance.

Wiwsport.com