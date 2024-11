Trento maintient sa série sans faute en championnat en remportant une huitiéme victoire consécutive ce dimanche. Saliou Niang et son équipe ont remporté la victoire en déplacement face à Pistoia (88-92) en marge de la journée 8 de Serie A.

Trento établit un nouveau record dans son histoire avec cette nouvelle victoire, avec huit premiers matchs consécutifs remportés. Bien que les visiteurs aient connu un début de match difficile, leurs adversaires ayant pris le dessus à la pause avec trois points d’avance (48-45).

Trento est revenu avec un autre visage au retour des vestiaires et a réussi à combler son retard de trois points avec une égalité parfaite au terme du troisième quart temps (72-72). C’est dans le dernier quart-temps que Saliou Niang et son équipe ont imposé leur autorité aux locaux pour s’imposer à la fin avec quatre points d’avance. Trento est toujours l’unique équipe invaincue du championnat et consolide ainsi sa position de leader.

