L’ASVEL a terminé sa semaine difficile avec une victoire positive en championnat. Lors de la journée 9 de Betclic ELITE, Mbaye Ndiaye et son équipe ont dominé en déplacement Gravelines-Dunkerque (60-81) ce dimanche.

Il y a un mois, l’ASVEL et Gravelines-Dunkerque partageaient le podium de Betclic ELITE avec quatre victoires en cinq rencontres réparties. Il est indéniable que les choses ont beaucoup évolué depuis, en particulier du côté maritime, avec une équipe nordiste qui s’est complètement disloquée. Au terme de la première période, les Villeurbannais avaient largement le dessus (27-42).

Lors de la reprise, Mbaye Ndiaye et ses coéquipiers ont poursuivi leur offensive dans un match tout aussi contrôlé, ce qui a donné des résultats positifs à la fin du troisième quart (39-61). En fin de semaine d’Euroleague (défaite sur le fil contre l’Olympiakos et victoire dans la dernière minute contre l’Étoile Rouge de Belgrade), l’ASVEL a cette fois-ci connu un dimanche sans peur ni chagrin. Théo Maledon a encore été à la hauteur de ses obligations avec 20 points marqués, 6 passes décisives et +24 d’évaluation.

