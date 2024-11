Le chef de file de l’écurie Tay Shinger a donné son avis d’expert sur le combat royal entre Siteu et Modou Lô.

Battu par Modou Lô à deux reprises, Eumeu Sène connaît bien l’actuel roi des arènes. Le lutteur de Pikine lui donne ainsi le statut de favori dans sa confrontation contre Siteu (24 novembre) même s’il estime que le Tarkinda a ses chances dans ce duel.

“Il ne faut pas sous-estimer Siteu qui est un très bon lutteur et un grand champion. En plus il a progressé un peu de temps et il semble avoir plus de force maintenant. Il a ses chances dans ce combat. Et ce, aussi bien dans le domaine de la lutte pure que celui de la bagarre. Mais il faut aussi dire que Modou Lô est un lutteur qui est très difficile à affronter. Il m’a battu et m’a arraché la couronne de roi des arènes, donc il est naturellement le favori de ce combat même si ce statut ne lui garantit pas la victoire” a déclaré Eumeu Sène sur Jambaar News.

Wiwsport.com