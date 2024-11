Après les tests de paludisme effectués sur lui, l’attaquant de la Lazio Rome a donné négatif. Sa présence dans le groupe des Lions pour le match contre le Burundi reste finalement une possibilité.

Verra-t-on finalement Boulaye Dia sous le maillot de l’Equipe Nationale du Sénégal dans cette trêve ? Rien ne peut maintenant être écarté. Absent à Bamako lors de la victoire (0-1) face au Burkina Faso ce jeudi, l’attaquant de la Lazio Rome avait été victime d’un accès de paludisme. Resté à Dakar, les résultats de son diagnostic effectué ce samedi 16 novembre laissent entrevoir la possibilité de le retrouver plutôt que prévu.

En effet, le joueur qui fête en ce jour son 28e anniversaire a donné négatif aux tests de paludisme. Une bonne nouvelle pour l’ancien joueur du Stade de Reims et de Villarreal, lui qui pourrait finalement être à la disposition de Pape Thiaw pour la réception du Burundi, mardi soir (19h00 GMT), dans le cadre de la sixième et dernière journée des qualifications pour la CAN 2025. Il faudra tout de même vérifier sa condition physique.

Equipe Nationale : Victime d'un accès de paludisme, Boulaye Dia va subir des testshttps://t.co/xGFS2UeddB — wiwsport (@wiwsport) November 15, 2024

