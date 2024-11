Le président de l’équipe fanion du Sud a rapidement réagi après l’annonce du ministre des sports Mme Khady Diéne Gaye de l’ouverture de trois stades, dont celui d’Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, prévu pour le mardi 19 novembre.

Après une longue attente, le Stade Aline Sitoé Diatta va enfin être fonctionnel, une nouvelle qui plait au patron du club de la verte Casamance, en l’occurrence Seydou Sané, lors d’une interview accordée à Wiwsport : « J’avoue que ça a été très difficile pour le Casa-Sports de jouer des matchs à l’extérieur aller-retour l’année dernière et loin de son public naturel, de jouer aussi cette année à Dakar et d’habiter à Dakar. J’avoue que depuis quelques années, le Casa ne perd pas plus de deux matchs à Ziguinchor. Cela signifie que le retour à Ziguinchor sera bénéfique au Casa-Sports et ce serait l’occasion pour les supporters d’être à côté de leur club. Ils ont été sevrés pendant des années et voilà aujourd’hui que l’espoir est permis de revoir le Casa qu’on a connu, le Casa conquérant. »

Avant de poursuivre : « J’ai espoir que nous allons retrouver ce terrain, le public va revenir nombreux pour accompagner le Casa-Sports. Je voudrai saisir cette occasion pour remercier les supporters de Dakar, les supporters de Kolda, qui, malgré la distance que le Casa parcourt à chaque fois, étaient toujours là pour l’accompagner pour éviter que le Casa se sente à l’étranger. Nous l’avons vécu à Dakar et c’était magnifique, ces supporters là, vous comprendrez qu’au-delà du simple fait qu’on joue à Ziguinchor, il y a des aspects économiques quand vous avez pris une quarantaine de personnes à gérer à Dakar, à héberger, à nourrir matin, midi, soir, c’est une forte dépense. Et que le club souffrait de ça, mais aujourd’hui, Alhamdoulilah, nous allons retourner auprès de nos siens, et puis je suis convaincu que le Casa va encore reprendre sa forme. »

Il n’a pas manqué l’occasion de se prononcer sur les longs trajets de son équipe : « C’est pas évident de voyager, de faire plus de vingt mille kilomètres par an et de pouvoir espérer gagner. Loin de sa base affective et d’espérer gagner, ce n’est pas évident. Il y a des matchs que nous perdons au bout des fils, j’en suis sûr que si c’était à Ziguinchor, ce n’aurait jamais été le cas. Donc, c’est le moment de remercier les uns les autres, remercier l’État du Sénégal d’avoir permis maintenant au Casa-Sports de retrouver son terrain. Donc, c’est juste un mot de réconfort, mais aussi de gratitude », souligne le porte-parole de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

