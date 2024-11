Lors de la conférence de presse après la victoire du Sénégal (0-1) face au Burkina Faso, l’entraîneur Pape Thiaw a partagé ses impressions sur la rencontre, qu’il a qualifiée de « finale ». Malgré la belle prestation des Burkinabè et quelques occasions concédées, il a souligné l’importance de l’attitude de son équipe et de l’objectif d’obtenir les trois points et la première place du groupe.

« Nous avions parlé de ce match comme d’une finale, et bien que nous ayons un autre match important à jouer mardi à domicile contre le Burundi, celui-ci était crucial pour nous », a déclaré Pape Thiaw. Le sélectionneur a salué la performance de l’équipe du Burkina Faso, qui, selon lui, a montré de belles choses sur le terrain. « En face, il y avait une très belle équipe du Burkina Faso qui a su nous poser des problèmes. »

En évoquant la stratégie de son équipe, le l’entraîneur intérimaire a expliqué que le Sénégal avait débuté la rencontre avec un bloc très haut et avait voulu imposer son jeu. « Nous sommes restés fidèles à nos principes et avons poussé pour prendre les trois points. C’est pour cela que nous avons concédé des occasions à l’adversaire », a-t-il ajouté.

Malgré les situations délicates, l’entraîneur sénégalais a insisté sur l’essentiel : « Le résultat est ce qui compte, et à la fin, c’est ce que nous avons réussi à obtenir. » Il a également tenu à féliciter non seulement ses joueurs mais aussi l’équipe du Burkina Faso pour sa performance. « Bravo à mes joueurs et aux Burkinabè qui ont offert une belle prestation », a-t-il conclu. Avec cette victoire, le Sénégal enregistre 13 points et se retrouve à la première du groupe du L. Il tentera, à domicile, ce mardi contre le Burundi, de boucler en beauté les éliminatoires pour la CAN 2025 prévue au Maroc.

