La Gambie, ambitieuse après ses précédentes participations, voit ses rêves de CAN 2025 s’effondrer après une défaite décisive contre les Comores (2-1). Tandis que le Maroc poursuit son parcours parfait, les Comores réalisent un exploit historique en se qualifiant pour la deuxième fois consécutive. De son côté, le Ghana, tenu en échec par l’Angola, est également éliminé.

Ce vendredi, les Lions de l’Atlas ont écrasé le Gabon (5-1), enchaînant leur cinquième victoire en autant de matchs. Harkass a ouvert le score à la 17e minute, suivi de deux buts rapides de Diaz (20e, 23e). En-Nesyri (81e) et Saibari (90e) ont ajouté leurs noms à la liste des buteurs, malgré un premier but rapide de Bouanga pour les Gabonais (4e). Le Maroc confirme sa place parmi les prétendants pour la CAN 2025, restant invaincu et déjà qualifié en tant que pays hôte.

À l’inverse, le Ghana vit un véritable revers. Les Black Stars, portés par un but de Jordan Ayew, ont été tenus en échec par l’Angola (1-1), ce qui scelle leur élimination prématurée. Une désillusion pour une équipe autrefois dominante en Afrique, qui n’a pas réussi à se renouveler et ne participera pas à la CAN 2025, une première depuis 2004.

Les Comores, quant à elles, écrivent leur propre histoire. Grâce à une victoire historique 2-1 contre la Gambie, elles se qualifient pour leur deuxième CAN consécutive après 2021. Ce succès, obtenu au Stade de Berkane, leur permet de prendre la deuxième place du Groupe A avec 9 points, éliminant ainsi la Gambie, qui échoue à se qualifier pour la troisième fois d’affilée. La Gambie, pleine d’ambitions après ses précédentes participations, doit dire adieu à la compétition, laissant place à une qualification mémorable pour les Comores.

