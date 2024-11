L’ancien international sénégalais Mamadou Niang, désormais consultant sur Canal+, a partagé son analyse sur le travail de Pape Thiaw, sélectionneur intérimaire de l’équipe nationale du Sénégal. Nommé en octobre pour remplacer Aliou Cissé, Pape Thiaw a rapidement dissipé les doutes grâce à des performances solides et encourageantes de l’équipe.

Avec un bilan impressionnant de trois matchs, trois victoires, trois clean sheets et une qualification en poche pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, l’ancien entraîneur de Niarry Tally a marqué les esprits. Selon Mamadou Niang, ces résultats prouvent les qualités indéniables de Pape Thiaw comme technicien.

« Il ne faut pas minimiser les victoires. Le Malawi, par exemple, est une équipe difficile à jouer, assez coriace. C’était son baptême avec le Sénégal, et il a dû gérer une énorme pression. Pourtant, il a su obtenir un résultat positif. Aujourd’hui encore, face au Burkina Faso, bien que cette équipe se soit procuré les meilleures occasions, le contenu du match était intéressant. On ne s’est pas ennuyé. On a vu un Sénégal qui a essayé de contourner une équipe burkinabé très solide. C’est un bilan positif pour lui, et cela montre qu’il a les qualités nécessaires pour être à la tête de cette sélection », a déclaré Niang sur Canal+.

