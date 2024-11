Télécharger le journal

À la UNE :

CAN 2025 (Q) – Burkina 0-1 Sénégal

DIARRAMA LA PREMIERE !

> Les Lions ont remporté une victoire précieuse face au Burkina Faso, à Bamako, dans un match riche en intensité et en suspens, malgré que les deux équipes sont déjà qualifiées pour la CAN 2025. Un éclair d’Habib Diarra en fin de rencontre et un Édouard Mendy impérial (0-1) ont permis au Sénégal de sceller la première place du groupe L.

Basket

Joseph Lopez devient le nouveau président de la Jeanne d’Arc

Lamb – Modou Lô/Siteu

Jambaar Productions dévoile les prix des billets !

RD Congo – Linafoot

Alioune Badara Faty en bonne forme avec le TP Mazembe

