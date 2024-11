Ce jeudi, Baskonia a effectué une mauvaise opération en Euroleague. L’équipe de Khalifa Diop a été battue à domicile par Monaco (75-87) lors de la dixième journée.

En Euroleague, Baskonia n’est plus à l’aise avec une nouvelle défaite après celle obtenue il y a seulement trois jours contre Efes. Même à domicile, les Espagnols ont du mal à faire la différence, car ils ont été dominés lors de la première période par une équipe de Monaco solide, comme en témoigne leur retard de 23 points à la mi-temps (24-47).

Le plus difficile a été réalisé en seconde période par Diop et ses coéquipiers : réduire leur retard à 6 points à la fin du troisième quart temps (55-61). Grâce à cette attitude positive en seconde mi-temps, on s’attendait à ce que Baskonia parvienne à renverser le match, mais s’incline à la fin avec 12 points de retard. Le samedi, Ousmane Ndiaye et ses coéquipiers chercheront à renouer avec le succès en championnat contre Casademont Zaragoza.

