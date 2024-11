La cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2025 a permis à cinq nouvelles nations de valider leur qualification : le Gabon, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, la Tunisie et désormais le Nigeria.

Dans le groupe K, le Soudan du Sud, déjà éliminé, a créé la surprise en battant le Congo (3-2), scellant ainsi l’élimination des Congolais et ouvrant la voie à la qualification de l’Ouganda et de l’Afrique du Sud, qui n’auront qu’à se départager pour la première place lors de leur confrontation vendredi.

Dans le groupe A, le Gabon profite de la défaite de la Centrafrique face au Lesotho (1-0) pour assurer sa place. Ce résultat élimine la Centrafrique, et les Panthères du Gabon ne peuvent plus être rattrapées, même avant leur match contre le Maroc, déjà qualifié en tant que pays organisateur.

La Tunisie, de son côté, a décroché une qualification difficile dans le groupe J, en battant Madagascar 3-2 lors d’une rencontre disputée à Pretoria. Malgré une performance tenace des Malgaches, un but décisif d’Ali Abdi dans les dernières minutes a permis aux Tunisiens de valider leur billet, éliminant Madagascar de la course.

Enfin, dans le groupe C, le Nigeria a assuré sa qualification avant même son match contre le Bénin, grâce à la victoire de la Libye sur le Rwanda (1-0). Ce résultat permet aux Super Eagles d’aborder leur rencontre de ce jeudi soir sans pression. Avec le Gabon, l’Afrique du Sud, l’Ouganda, la Tunisie et le Nigeria désormais qualifiés, le tableau des équipes en lice pour la CAN 2025 commence à prendre forme, avec désormais 14 équipes déjà en place.

