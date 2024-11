L’entraîneur Brama Traoré a dévoilé le onze de départ des Étalons du Burkina Faso pour affronter le Sénégal ce soir à 19h00 GMT dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025. En l’absence de stade homologué au Burkina Faso, la rencontre se tiendra au stade du 26 Mars de Bamako, au Mali.

Trois changements sont à noter par rapport au onze de départ du match aller au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (1-1), marqués par les absences de Dango Ouattara, Mouhamed Konaté et Trova Bonis. Ainsi, en défense, Brama Traoré a aligne le capitaine Issoufou Dayo qui dirigera la ligne arrière aux côtés d’Edmond Tapsoba et Steeve Yago, tandis qu’Issa Kaboré et Sacha Bansé renforceront les couloirs.

Au milieu de terrain, Saïdou Simporé et Cédric Badolo assureront l’organisation du jeu, soutenus par Ousseni Bouda dans un rôle offensif. En attaque, Hassane Bandé et Lassina Traoré auront pour mission de percer la défense sénégalaise et d’apporter l’avantage aux Étalons.

Voici le Onze de depart des Etalons

