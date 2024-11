Les Lions du Sénégal ont remporté une victoire précieuse face au Burkina Faso, à Bamako, dans un match riche en intensité et en suspense, malgré que les deux équipes étaient déjà qualifiées pour la CAN 2025. Un éclair d’Habib Diarra en fin de rencontre (0-1) a permis au Sénégal de sceller la première place du groupe L. Avec un Edouard Mendy impérial dans les buts, les Lions ont su faire preuve de caractère pour dominer leurs adversaires, très tenaces.

Film du match

Dans un début de match dynamique, le Sénégal a pris l’initiative face au Burkina Faso, sous l’impulsion d’un Iliman Ndiaye particulièrement actif. Dès la 6e minute, Ndiaye tente une percée en solitaire et signe le premier tir cadré de la rencontre, mais le gardien burkinabé, vigilant, s’interpose. Le Sénégal domine légèrement la possession, contrôlant les échanges avec des Lions motivés, tandis que Ndiaye brille dans les premiers instants du match. Malgré cela, les Burkinabés n’ont pas tardé à réagir. À la 10e minute, Hassane Bandé déborde et centre pour une tête menaçante de son attaquant, obligeant Edouard Mendy à réaliser un arrêt decisif. Le jeu devient alors plus intense, les deux équipes se livrant un duel de haut niveau. Cependant, au fil des minutes, le rythme ralentit, offrant l’opportunité aux hommes de Brama Traoré de s’installer dans le camp sénégalais, sans toutefois réussir à concrétiser leurs occasions.

Un moment critique survient à la 41e minute, lorsqu’une relance risquée du portier des Lions crée une ouverture pour le Burkina Faso. Heureusement, Krépin Diatta, attentif, parvient à dégager en touche. En réponse, le Sénégal se procure une occasion intéressante sur un coup franc obtenu par Sadio Mané, mais Idrissa Gana Gueye voit son tir stoppé par Farid Ouedraogo, le gardien burkinabé. Juste avant la pause, une dernière action dangereuse des Burkinabés oblige encore le joueur d’Al Ahli à s’illustrer à nouveau. Sa parade décisive clôt une première mi-temps équilibrée et marquée par un léger avantage sénégalais en termes de possession, tandis que le Burkina Faso se montre plus menaçant dans le dernier tiers.

De retour des vestiaires, le Sénégal entame la seconde période comme il avait commencé la première, en dominant la possession du ballon. Sadio Mané, bien en vue en ce début de mi-temps, tente de dicter le rythme du jeu et de mener les Lions vers l’avant. Toutefois, malgré les efforts de l’attaquant d’Al Nassr, le collectif peine à suivre, comme en témoigne Ismaïla Sarr, dont les derniers gestes manquent de précision.

Le Burkina Faso réagit rapidement. À la 53e minute, Issa Kaboré, depuis son couloir droit, parvient à déborder El Hadji Malick et tente une frappe qui est déviée par Edouard Mendy. Une occasion en or s’offre aux Burkinabés juste après, mais Cédric Badolo, seul face au but quasiment vide, manque l’ouverture du score, laissant échapper une chance précieuse pour le bonheur des supporters sénégalais. Le match continue avec un rythme indécis, chaque équipe ayant des occasions dangereuses. À la 62e minute, une nouvelle sortie manquée de Mendy pourrait permettre au Burkina de prendre l’avantage, mais l’attaquant burkinabé manque d’inspiration et ne concrétise pas l’occasion. En réponse, le sélectionneur Pape Thiaw procède à des changements pour apporter un nouveau souffle : Habib Diarra et Cherif Ndiaye entrent en jeu, remplaçant respectivement Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson. Ce choix s’avère judicieux, car le joueur de Strasbourg, dynamique et incisif, apporte de l’énergie au milieu du terrain, même si le Sénégal continue à peiner dans la finition.

À la 83e minute, la délivrance arrive enfin avec le premier but d’Habib Diarra en sélection. Sur une action éclair, il déclenche un tir à ras de terre depuis l’axe qui trompe le gardien burkinabé, jusque-là impérial. Ce but libère les Lions, qui, grâce à cette victoire 1-0, sécurisent la première place du groupe L avec 13 points. Prochain match mardi à Dakar pour boucler en beauté ces éliminatoires face au Burundi.

