Une nouvelle défaite en championnat a été enregistrée par Wichita State. La troisième journée de la NCAA a vu Aïcha Ndour et ses coéquipières être battues en déplacement par Missouri (82-77) ce mercredi.

Wichita State ne s’impose plus depuis sa première victoire contre Oklahoma et s’incline ainsi pour la deuxième fois consécutivement. Tout au long de la rencontre, Aïcha Ndour et son équipe ont été dominées en perdant tous les quatre quarts temps. À la mi-temps, le score était d’ailleurs en faveur des Hôtes (41-28).

Wichita a tout de même réussi à réduirer son retard de deux points à la fin du troisième quart temps (57-55). Arrivées dans le dernier quart temps, elles n’ont pas réussi à changer la donne et ont vu leurs adversaires prendre leur distance pour s’emparer de la victoire avec cinq points d’avance.

Wiwsport.com