Suite à la défaite (0-1) face au Sénégal, Brama Traoré n’a pas caché son amertume. Malgré un plan de jeu « appliqué », le coach burkinabé a souligné la compétitivité de ses joueurs et leur capacité à tenir tête aux champions d’Afrique de 2022. Sa déception réside dans les occasions manquées, regrettant que le Burkina n’ait pas pu concrétiser ses opportunités.

« Nous venons de perdre un match qui nous tenait à cœur. Le plan était clair et bien en marche. Nous avons démontré aux yeux du monde que nous pouvons rivaliser avec l’équipe sénégalaise au grand complet, même si mon équipe était amputée de huit titulaires. Nous avons du potentiel. Ma plus grande amertume ce soir, c’est de ne pas avoir pu concrétiser les occasions. C’est triste, c’est amer. On apprend dans la douleur. Le plan a fonctionné à 100 %. Il faut continuer à faire confiance à ces jeunes talents. Le Burkina de demain se prépare aujourd’hui. À partir de cet instant, le Sénégal va nous respecter », a déclaré le sélectionneur burkinabé en conférence de presse après le match qui opposait son équipe à celle du Sénégal, dans le cadre de la 5ᵉ journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

