À un peu plus d’une semaine du combat royal entre Modou Lô et Siteu, Jambaar Productions a dévoilé les prix des billets.

Les amateurs peuvent déjà aller se procurer leurs tickets pour le combat royal du 24 novembre avec une petite réduction pour les billets en prévente a fait savoir Mansour Ba, PDG de Jambaar Productions. “Les billets en prévente sont fixés à 8.000 FCFA pour les supporters, 13.000 FCFA (amateurs), 20.000 FCFA (annexe loge) et 45.000 FCFA pour la loge. Mais à une semaine du combat et le jour j, les prix seront de 10.000, 15.000, 25.000 et 50.000 pour la loge” a annoncé Mansour Ba.

Pour les autorités qui souhaitent assister au duel entre Kharagne Lô et le Tarkinda dans un confort, Jambaar a fait savoir qu’une surprise leur est réservée avec l’installation d’un “box VIP”.

Sur la cherté des billets, Mansour Ba déclare que c’est un moyen pour permettre à la structure de rentabiliser ce grand événement qui met aux prises deux lutteurs avec des cachets monstrueux.

“Si les supporters souhaitent avoir des billets moins chers, il faut que les lutteurs soient raisonnables sur les cachets. Sinon on ne s’en sortira pas. Les promoteurs sont dans l’obligation de fixer des prix un peu élevés pour ne pas se retrouver avec des déficits”.

