Enfin, l’ASVEL a remporté la victoire en Euroleague. Ce jeudi à l’Astroballe, Mbaye Ndiaye et ses coéquipiers ont dominé l’Étoile Rouge de Belgrade (77-74) en marge de la 10e journée.

À la suite de trois défaites consécutives, l’ASVEL a réussi à mettre un terme à son cycle négatif. Dans une confrontation aussi ardue entre deux équipes très solides qui ont livré une bataille acharnée, les Villeurbannais ont été les plus entreprenants, comme en témoigne leur avantage à la pause (43-32).

Au retour, la situation était encore plus tendue car les Serbes tentaient de renverser la situation, mais tout était en faveur des coéquipiers de Mbaye Ndiaye qui étaient en tête à la fin du troisième quart temps (58-51). L’ASVEL s’est fait peur au dernier quart temps et a failli être repris, mais remporte difficilement le match à la fin avec trois points d’avance. Cette victoire permettra aux Villeurbannais de regagner leur confiance et de respirer un peu. Encore une fois, Théo Maledon a mené son équipe avec 26 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et +36 d’évaluation.

Wiwsport.com