Boulaye Dia et Lamine Camara ne joueront pas contre le Burkina Faso ce jeudi soir. Les deux joueurs sont officiellement déclarés forfaits par la FSF.

Comme on s’y attendait, Lamine Camara ne participera à la rencontre des Lions face au Burkina Faso ce jeudi soir, à Bamako, comptant pour la cinquième et avant-dernière journée des qualifications pour la CAN 2025. Le milieu de terrain de l’AS Monaco est touché aux adducteurs. Mais il ne sera pas le seul absent pour blessure. Car dans un communiqué publié cet après-midi, la FSF a également annoncé le forfait de l’attaquant Boulaye Dia.

« Boulaye Dia a eu un accès palustre le jour du départ pour Bamako, raison pour laquelle il est resté à Dakar pour continuer son traitement », précise l’instance faitière du football sénégalais. « Les médecins de la sélection nationale suivent de près l’évolution de la santé des deux joueurs. » Le milieu de terrain de l’AS Monaco et l’attaquant de la Lazio espèrent retrouver le groupe, mardi, pour le match face au Burundi, même s’il sera difficile.

La FSF informe le public que les joueurs Boulaye Dia et Lamine Camara sont forfaits pour le match Burkina Faso-Sénégal de ce jeudi 14 novembre 2024. Boulaye Dia a eu un accès palustre le jour du départ pour Bamako, raison pour laquelle il est resté à Dakar pour continuer son… pic.twitter.com/EitxF00Qq7 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) November 14, 2024

wiwsport.com