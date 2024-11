L’Equipe Nationale du Sénégal s’est imposée sur la plus petite des marges ce jeudi soir à Bamako face au Burkina Faso, grâce à un but d’Habib Diarra en fin de rencontre. Auparavant, Edouard Mendy avait été décisif dans les buts sénégalais, permettant aux siens de chiper la première place aux Etalons avant la dernière journée du groupe, mardi, face au Burundi. Voici les notes des Lions.

Edouard Mendy (8/10) : Le grand homme de cette rencontre. D’abord auteur d’une superbe intervention sur une tête d’Ousseni Bouda (10e), il réalise un bel arrêt face à Hassane Bandé juste avant la pause. Puis en seconde période, il a fait basculer la partie sur un miracle en détournant une tête à bout portant de Saidou Simporé (81e). Sans cette parade exceptionnelle, la soirée aurait pu tourner au cauchemar. Alors qu’on n’oubliera pas ses interventions face à Cédric Badolo (54e), Edmond Tapsoba (86e) ou encore Lassina Traoré (87e), on peut donc lui pardonner sa relance ratée à 40e. Typiquement Edouard Mendy.

Krépin Diatta (6/10) : De retour en sélection après plusieurs mois d’absence, le couteau suisse des Lions s’est, comme d’habitude, montré disponible dans son couloir, notamment en première période afin de combiner avec Ismaila Sarr et adresser quelques centres devant le but burkinabé (19e, 38e). C’était sans compter sur un manque de présence offensive des attaquants. Auteur d’un retour décisif sur Bandé pour sauver cette relance ratée de Mendy (40e), il a été moins en vue après la pause. Défensivement, il a été peu embêté sur les montées de Bandé.

Kalidou Koulibaly (5,5/10) : Le capitaine des Lions n’a pas été ménagé par les attaquants burkinabés dans cette rencontre. Il a globalement maîtrisé Lassina Traoré dans un bel affrontement. S’il a démarré timidement, il a peu à peu pris la mesure de son adversaire direct, même s’il a un peu tremblé et n’a pas forcément dégagé sa sérénité habituelle, avec beaucoup de mal à gérer la profondeur.

Moussa Niakhaté (5,5/10) : Pareil pour lui. À l’image de son compère défensif, le joueur de l’Olympique de Marseille n’a pas eu un match facile. Il a laissé filer, derrière lui, pas mal de ballons qui ont mis en danger la défense sénégalaise, notamment à la 14e et juste avant la pause face à Bandé. Les attaquants burkinabés ont souvent pris le dessus sur lui, notamment sur les coups de pied arrêtés. Finalement, il s’en est sorti indemne.

El Hadji Malick Diouf (4/10) : On l’a connu beaucoup plus saignant. Dans son couloir gauche, le joueur du Slavia Prague a peu, mais très peu pesé offensivement et ses rares centres n’ont pas été bons. Et puis défensivement, il a été en grande difficulté. Et ça, dès l’entame du match en oubliant dans son dos Bouda. La présence d’Issa Kaboré sur son côté l’a énormément fait souffrir, et il se fait déposer trop facilement par le joueur de Benfica sur une action qui aurait pu donner l’avantage au Burkina Faso en seconde période. Un El Hadji Malick Diouf au petit trop.

Idrissa Gueye (6,5/10) : Titularisé dans le double pivot avec Pape Gueye, le vétéran de 35 ans n’a pas raté son match. Si le Sénégal n’a pas été très dominant dans l’entrejeu, Gana a réussi à peser par son impact, ses passes bien senties pour casser les lignes et déstabiliser le bloc adverse, à l’image de celle-ci pour Nicolas Jackson à la 9e, ou encore dans les coups de pieds arrêtés. Un effort inestimable.

Pape Gueye (6/10) : Le milieu de terrain de Villarreal n’a pas eu son rendement habituel. Pas épargné par la densité du milieu de terrain du Burkina Faso, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a pris quelques risques dans le jeu long, sans beaucoup de réussite pendant plusieurs minutes. Mais au final, il récupère et lance parfaitement Habib Diarra sur l’unique but du match.

Ismaila Sarr (4/10) : Titulaire, l’ailier de Crystal Palace est, encore une fois, passé à côté de son match, malgré un jeu beaucoup plus penché de son côté. Une fois n’est pas coutume, son incapacité à aller au bout de ses idées a fini par le faire disparaître. Habib Diarra (non noté), qui a pris sa place à la 64e minute, a marqué le but décisif, signant sa première réalisation en sélection avec beaucoup d’autorité.

Qualif #CAN2025 : La frappe surpuissante d'Habib Diarra 🇸🇳 qui débloque la situation pour le Sénégal. Quelle prise d'initiative 🎯 pic.twitter.com/7REojSdX70 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) November 14, 2024

Iliman Ndiaye (5,5/10) : Un premier quart d’heure où il aura été bien en jambes et où il aurait pu ouvrir le score dès la 6e minute de jeu suite à une délicieuse action individuelle. Aligné dans le cœur du jeu, le joueur a été le Sénégalais le plus dangereux en début de match. Derrière, il a eu plus de difficultés à amener le danger dans la surface. Il a retrouvé du jus dans le dernier quart d’heure et sa technique lui a permis de faire des différences et créer une occasion (78e). Remplacé à la 78e minute par Pape Matar Sarr (non noté).

Sadio Mané (5/10) : L’attaquant d’Al-Nassr a été très peu visible en première période, souvent bien marqué par les Burkinabés, notamment Issa Kaboré. Mais au fil des minutes, il s’est montré beaucoup plus actif et entreprenant, malgré le peu d’apport qu’il a eu d’El Hadji Malick Diouf, qui a très peu combiné avec lui. Il a tenté de forcer le verrou, que ce soit sur une accélération, des centres ou des tirs, en vain.

Nicolas Jackson (4/10) : Encore titulaire au poste d’avant-centre, il n’a pas convaincu. Par moment, on a eu l’impression que le Sénégal jouait sans numéro 9, tant les centres, de Krépin Diatta en première période notamment, ne trouvaient aucun coéquipier dans la surface adverse, là où il devait faire parler de son gabarit. Bien maîtrisé par l’adversaire, Edmond Tapsoba en premier, il n’a pas été à la hauteur de son statut, encore une fois. Remplacé à la 64e minute par Chérif Ndiaye (non noté).

