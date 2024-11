Ce jeudi soir à Bamako, l’Equipe Nationale du Sénégal dispute la cinquième et avant-dernière journée des qualifications pour la CAN 2025. Un match sans gros enjeux sportifs, face au Burkina Faso, qui comptera forcément pour déterminer l’avenir de Pape Bouna Thiaw, sélectionneur intérimaire depuis octobre.

En dominant largement le Malawi (4-0) au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio puis en s’imposant à Lilongwe, face aux mêmes Malawites (0-1) quelques jours plus tard, l’Equipe Nationale du Sénégal s’était évitée des derniers rendez-vous annuels couperets en assurant sa qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Si les Flammes affrontés n’avaient rien d’effrayants, les Lions avaient pu montrer solidité et solidarité pour s’en sortir. Pas suffisant, néanmoins, pour chasser les doutes nés d’une fin d’ère poussive avec Aliou Cissé, alors remercié au tout début du dernier mois d’octobre par le nouveau ministère des Sports.

Deux victoires, certes, sous la houlette de Pape Bouna Thiaw, toujours sélectionneur intérimaire. Mais aux yeux de plusieurs observateurs et supporters, pas grand-chose a changé et beaucoup reste à parfaire, notamment au regard de la faiblesse de l’adversaire. Et ça tombe peut-être bien pour l’ancien entraîneur de Niarry-Tally de prouver qu’il a vraiment les épaules pour mener cette équipe. Car ce jeudi soir (19h00 GMT), à Bamako, l’ancien sélectionneur des Lions locaux aura l’occasion de faire face à une des nations les plus coriaces du Continent : Burkina Faso. Un adversaire de calibre et un défi plus grand qui peut déterminer son avenir.

Thiaw doit marquer plus de points

À l’heure actuelle, comme il était décidé, après l’éviction d’Aliou Cissé, de finir les qualifications à la CAN avec les moyens du bord, la Fédération Sénégalaise de Football n’a pas encore tranché pour son futur sélectionneur principal. Si le poste balance entre Omar Daf et Habib Bèye pour lancer véritablement une nouvelle ère au mois de mars 2025, lorsque les Lions retrouveront les qualifications pour le Mondial 2026, Pape Thiaw a aussi son mot à dire, à condition de remplir son objectif qui est de l’emporter face au Burkina Faso. Le contexte rajoute encore plus de piment avec la première place en ligne de mire pour les champions d’Afrique 2022.

Cette première place de qualification pour la CAN, le Sénégal ne l’a plus jamais lâchée à aucune nation depuis les éliminatoires pour la CAN 2015, quand il finissait à une deuxième place du groupe G derrière la Tunisie. Terminer en tête du groupe, voilà donc l’ultime défi lancé à Pape Thiaw pour espérer devenir sélectionneur principal des Lions. N’en doutez pas : les chances du technicien de 43 ans d’être confirmé à la tête de l’Equipe Nationale deviendront bien moindres en cas de contre-performance au Stade du 26-Mars de Bamako ce jeudi soir. Il faudra donc faire face à une équipe burkinabé qui se porte bien depuis son nul 1-1 à Diamniadio, en septembre dernier.

wiwsport.com