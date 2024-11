Habib Diarra lance plus que jamais sa carrière internationale avec le Sénégal. Le capitaine de Strasbourg a ouvert le score pour les Lions face au Burkina au stade du 26 mars de Bamako.

C’est fait ! Les Lions sont devant au score dans ce duel pour la première place du groupe L de ces éliminatoires de la CAN 2025. L’auteur de l’ouverture du score est Habib Diarra. Le joueur du RC Strasbourg a fait trembler les filets burkinabè d’une belle frappe. Il inscrit ainsi son premier but en sélection dans le plus beau des contextes.

