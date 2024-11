La Jeanne d’Arc de Dakar tient son nouveau président pour la section de basket-ball. En effet, Joseph Lopez devient le nouveau patron de la vieille dame en lieu et place de Mme Maimouna Mbengue qui était à la tête de l’équipe.

Selon Basket Sénégal, l’ancien international prend ainsi les rênes du club à un peu plus d’un mois du début de la saison 2024-2025 de basket-ball. « Joe », comme on le surnomme, est familier avec le milieu car il a déjà représenté la Jeanne d’Arc et l’équipe nationale dans les années 70-80.

L’une de ses tâches sera de préserver le statut des deux équipes en championnat. Au cours de la campagne précédente, la Jeanne d’Arc avait conquis le dernier carré du Final 4 en garçons et filles, en plus de perdre la finale de la Coupe du Sénégal de dames face au « monstre » l’ASC Ville de Dakar.

Wiwsport.com