Il fait partie des espoirs du basketball sénégalais. Baye Ndongo qui évolue en première division du championnat universitaire américain (NCAA) a réussit une prestation xxl.

En ce début de saison, Georgia Tech a décroché une deuxième victoire en trois sorties. Les Jackets se sont imposés face à Southern Texas (81-62).

Avec 19 points inscrits et 11 rebonds, Baye Ndongo est le joueur qui s’est le plus illustré. Il a enregistré son huitième double-double en carrière et le deuxième en autant de matchs. En effet, il a réussi un double-double lors de chacun de ses deux derniers matchs (20/10 contre North Florida, 19/11 contre Texas Southern).

Baye Ndongo (21 ans) qui a disputé la Coupe du Monde U19 en juillet 2021, était en lice pour le draft passé sans être retenu.

wiwsport.com