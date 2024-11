À la veille du match face au Burkina Faso, à Bamako, le sélectionneur intérimaire des Lions s’est présenté en conférence de presse et a évoqué l’objectif de son équipe sur cette rencontre comptant pour la cinquième et avant-dernière journée des qualifications pour la CAN 2025.

Pape Thiaw en conférence de presse avant Burkina-Sénégal

« Ça va être un match difficile parce que chaque équipe veut la première place. On est venu ici chercher cette première place. J’étais présent au match aller (1-1). On avait tous mal quand on a pris ce but à la dernière seconde, mais les matchs suivent ne se ressemblent pas. Les deux équipes veulent les points pour être premier. Nous, nous allons mettre tous les moyens pour bien aborder ce match et prendre les points.

Il nous reste deux journées et une confrontation directe contre le Burkina qui est devant nous. On a l’habitude de terminer premier dans les éliminatoires et on veut continuer sur cette lancée, ce qui va se passer par ce match. Donc, on va faire tout pour prendre les points, ce qui est important pour le statut du Sénégal. Tous nos matchs sont des finales. Ça va être un match plus difficile que contre Malawi. Après, il y aura une autre « finale » contre le Burundi. »

